送包裹這樣丟 亞馬遜快遞員粗暴送貨法被錄下

一名亞馬遜快遞員將包裹丟上二樓陽台，過程全被監視器錄下。（圖擷取自YouTube）

2018-04-15 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕如果目睹自己的包裹被快遞員暴力扔擲，你會怎麼處理？加州奧克蘭市一名男子阿爾喬姆（Artem Russakovsii）下訂了亞馬遜的商品，然而快遞員發送該包裹時，是用丟擲的方式將包裹丟到他二樓的陽台上。整個過程都被屋主門前的監視器錄了下來，他氣憤的將這段影片PO上YouTube，並表示「嘿！亞馬遜，這就是你貨物運送的『最後一哩路』，你在跟我開玩笑嗎？」

影片中可以看見快遞員正將包裹奮力丟上二樓，不過第一次丟擲失敗，包裹撞上欄杆後又掉了下來，於是他拾起包裹試了第二次，才成功將包裹丟至陽台。不僅整個過程都被監視器錄了下來，阿爾喬姆的妻子當時正在車上，目睹了這一切的發生。她立即向快遞員表示抗議，她說：「你確定要這樣？」而快遞員回應「是的！」說完後他就走了。這段對話被阿爾喬姆po上推特，他也已經向亞馬遜投訴。

類似的事件其實屢屢發生。上月中旬同樣有一名亞馬遜快遞員的惡行被屋主的監視器錄下，當時快遞員隨意的將包裹丟過一個圍欄，恰好砸到了該屋主飼養的狗身上，然後他就回到車上離開了，且包裹內是一個超過3公斤重的兒童游泳裝置。屋主事後在臉書上表示：「你可以看出他是故意的，他甚至一點都不在乎。」亞馬遜得知後已辭掉該名快遞員。

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