「溫妮媽媽」逝世 南非為她舉行國葬

南非著名的反種族隔離鬥士溫妮曼德拉逝世，昨日南非政府以國葬送她最後一程。（法新社）

2018-04-15 17:39

〔編譯羅綺／綜合報導〕溫妮·馬迪基澤拉-曼德拉（Winnie Madikizela-Mandela）是納爾遜·曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）的第二任妻子，也是南非反種族隔離鬥爭的代表人物之一。她於4月2日病逝，享壽81歲，昨（14）日南非政府以國葬送別她，現場有4萬人一同哀悼。

國葬儀式於週六上午在約翰尼斯堡索韋托奧蘭多體育場（FNB Stadium）舉行，多名政要出席哀悼，包括：南非總統蘭馬弗沙（Cyril Ramaphosa）、納米比亞總統哈格·根哥布（Hage Geingob），以及南非主要政黨領導人、社會知名人士等。

總統蘭馬弗沙致詞表示：溫妮曼德拉的離世讓南非感到悲切，但她生命中的驕傲事蹟將撫平南非人的傷痛。「溫妮曼德拉曾大聲地，毫無歉意地說出了權力的真相，使那些掌權的人感到不安和恐懼，而冷酷的報復她。然而，她忍受了這一切，最終他們仍不能使她沉默。」

聯邦軍領導人朱利葉斯馬勒馬（Julius Malema）也是溫妮曼德拉的崇拜者，他讚嘆她一直將國家置於「自己的人身安全之上」，來對抗種族隔離的精神。「她一直與危險人士保持赤裸裸的接觸，準備失去她的生命，甚至是自己孩子的生命，她的政治活動使她陷入危險之中」。

溫妮的女兒澤納妮也表示：父親曼德拉被關進羅本島監獄後，是母親不顧當時種族隔離政策壓力，不斷為曼德拉發聲、四處奔走，才使他在漫長的27年牢獄生活中沒有被外界遺忘。

對於許多南非人來說，溫妮曼德拉最令人難忘的形象是，1990年2月11日她與納爾遜·曼德拉攜手走出維克托·韋斯特監獄（Victor Verster prison）。對於這對夫妻來說，這是促成四年後納爾遜·曼德拉成為南非第一位黑人總統的關鍵時刻。

一名20歲的大學生莫卡萊（Gift Mokale）說：「我很欣賞她的許多事情，她代表著一種鬥志，因為儘管她經歷了種族隔離時代，但她從未放棄過，我非常感謝今天能來到這裡，送她最後一程」。

溫妮曼德拉的靈柩昨日被送往位於約翰尼斯堡北部的弗威斯紀念公園公墓安葬，一路上，眾多南非民眾冒雨在路邊等候，希望能送「溫妮媽媽」最後一程，不少女性還裹上白頭巾表達哀思。