性侵女兒8年 獸父稱「不違反道德」

2018-04-15 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名貨車司機（53歲）於2006年一晚飲酒後性侵年僅12歲的女兒，從此每一、兩週就性侵女兒一次，有時甚至要求女兒模仿A片中的姿勢，女兒害怕事情曝光會讓家庭破碎隱忍8年，到了21歲忍無可忍才揭發父親惡行。父親雖承認罪行但堅稱在道德上沒有錯，法官表示該父親行為可恥、卑劣不堪，判處11年半有期徒刑。

據香港《蘋果》報導，2006年底，該父親喝完酒後趁12歲的女兒睡覺時性侵她，隔天叫女兒不准跟任何人說，之後趁妻子不在家約一、兩週便會逞慾一次，如果反抗就會以撞牆自殘的手段脅迫，2014年底，女兒到海外打工度假到2016年1月，返港沒幾天，父親又想對21歲的女兒伸出狼爪，女兒連續強硬地拒絕，母親發現父女互不講話本打算當和事佬，沒想到女兒拿出父親裸照揭發父親2006年以來對她的惡行。

父親坦承罪刑，但辯稱行為不違反道德，律師表示，父親除了首次外都有使用保險套，且從沒對女兒實質動粗，女兒揭發父親後，父親還一度將家中菜刀收起，他並沒有真的想用菜刀施暴。

女兒和長子都有幫父親求情，女兒雖身心受創難以面對父親，但她仍希望輕判，日後一家人和諧相處，長子表示父親和藹可親，不敢相信會做出這種事，法官表示，雖然子女都幫父親求情，女兒本以為出國一年父親會悔改，但返港卻故態復萌，卑劣不堪，處11年半有期徒刑。