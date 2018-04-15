中國疑似劫機案傳兇器曝光 乘客：武裝人員包圍現場

中國國際航空A321客機CA1350航班，疑似遭到劫機，歹徒兇器曝光。（圖擷自微博）

2018-04-15 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空A321客機CA1350航班，今（15日）從長沙飛往北京時，網傳上午9時36分機組人員發布飛機遭劫，10時01分緊急轉降河南鄭州，疑似是座艙長遭到挾持。機場方面僅表示一切都在確認中，過了數個小時卻都未出面說明，此時機上旅客紛紛在網路曝光劫機兇器，還有乘客透露飛機一降落就被武裝人員包圍。

中國微博不斷出現有關飛機被劫持的消息，有網民表示，他在機上的朋友透露很多乘客都在問發生什麼事了，但空服員完全沒有回答，只聽到前方傳來吵雜的聲音，但被布簾遮住完全看不到發生什麼，緊接著公安與特警都來到現場。至於疑似劫機兇器的物品，則是生鏽的折疊刀片。

微博消息指出，出事場所疑似就在頭等艙，還有人聽到女性尖叫聲。一名乘客指出，頭等艙與公務艙的窗簾拉得很緊密，根本看不到裡面，降落在鄭州時他透過窗戶看到外面停了一堆警車、救護車，還站了好幾排身穿迷彩服的武裝人員，旅客下機時十分倉促，甚至有人沒帶上行李。

乘客透露，等到終於下機進入機場後，有人想要搭乘高鐵去北京，卻被要求不能離開候機室，因為事件還在處理當中。中國官方始終未證實發生劫機案，僅表示客機轉降的原因是為了「公共安全」。

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