被店員指控非法入侵... 黑人去星巴克借廁所遭逮捕

2018-04-15 13:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國種族歧視問題又引起爭議!費城2名黑人到星巴克沒有消費想借廁所,店員要求他們離開遭到拒絕後,竟直接報警指控「非法入侵」,導致黑人雙雙被趕來的警察逮捕,不少美國網友得知消息後義憤填膺,直說2人遭到不平等待遇。

據《ABC》報導,該事件發生在12日,店內顧客德皮諾(Melissa DePino)拍攝下逮捕過程,她透露星巴克員工朝2名黑人大聲喊叫,要他們消費或者是直接離開。星巴克人員還說,若是不付錢就別想借廁所,黑人則靜靜地沒有回應。

過了不久幾名單車巡警前來將2名黑人逮捕,此時有白人顧客挺身而出,強調他們沒有做錯事,為何要被帶走?警方事後則表示,現場員警只是做了應該做的事,他們3次詢問黑人是否可以離開星巴克,因為他們被指控非法入侵,不過遭到黑人拒絕,於是警察只好按照SOP將黑人上銬。

星巴克公司在事情發酵後對此道歉,強調不會對2名黑人提出指控,費城地區檢察官也拒絕處理此案,費城市長肯尼(Jim Kenney)則說,他看到影片後心都碎了,將會聯繫星巴克討論此事,並對警察SOP展開徹底的檢討。

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci