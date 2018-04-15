被店員指控非法入侵... 黑人去星巴克借廁所遭逮捕

美國費城有黑人到星巴克借廁所，竟被店員報警逮捕。（圖擷自Melissa DePino推特）

2018-04-15 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國種族歧視問題又引起爭議！費城2名黑人到星巴克沒有消費想借廁所，店員要求他們離開遭到拒絕後，竟直接報警指控「非法入侵」，導致黑人雙雙被趕來的警察逮捕，不少美國網友得知消息後義憤填膺，直說2人遭到不平等待遇。

據《ABC》報導，該事件發生在12日，店內顧客德皮諾（Melissa DePino）拍攝下逮捕過程，她透露星巴克員工朝2名黑人大聲喊叫，要他們消費或者是直接離開。星巴克人員還說，若是不付錢就別想借廁所，黑人則靜靜地沒有回應。

過了不久幾名單車巡警前來將2名黑人逮捕，此時有白人顧客挺身而出，強調他們沒有做錯事，為何要被帶走？警方事後則表示，現場員警只是做了應該做的事，他們3次詢問黑人是否可以離開星巴克，因為他們被指控非法入侵，不過遭到黑人拒絕，於是警察只好按照SOP將黑人上銬。

星巴克公司在事情發酵後對此道歉，強調不會對2名黑人提出指控，費城地區檢察官也拒絕處理此案，費城市長肯尼（Jim Kenney）則說，他看到影片後心都碎了，將會聯繫星巴克討論此事，並對警察SOP展開徹底的檢討。

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