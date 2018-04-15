敘利亞男困機場1個月 苦稱：我不是殺人機器

一名敘利亞男子因「特殊身分」，遭吉隆坡機場滯留超過1個月。（圖擷自Hassan Al Kontar《Twitter》）

2018-04-15 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞一名36歲男子康塔爾（Hassan al-Kontar）因不願參戰決定出走，不料，日前內戰持續發酵，他竟遭馬來西亞吉隆坡國際機場滯留超過一個月，其無奈表示，「我不是一個殺人機器，並不想要有任何部分摧毀敘利亞。戰爭從來不是解決方案，但很不幸的，即使我現在在這，我也付出了代價。」

綜合外媒報導，敘利亞一名男子康塔爾2006年因不願參戰離開家鄉前往阿拉伯聯合大公國找工作，但由於敘利亞內戰持續發酵，便失去工作許可，於去年遭遣返出境，抵達馬來西亞的收容中心，並獲得3個月簽證。為尋求更好的生活，康塔爾買了機票決定前往厄瓜多（Ecuador），但於吉隆坡時竟因為他的特殊身分無法登機，甚至在馬來西亞被列黑名單，除了需為逾期逗留支付罰金，也無法離開機場與入境。

隨後康塔爾決定到柬埔寨，沒想到又遭到拒絕，他表示，「我在馬來西亞時被認定是非法的，所以我選擇飛到柬埔寨，但他們在我抵達時就沒收我的護照。」柬埔寨移民署官員說明，敘利亞人在抵達時可獲得簽證，但如果他們未能達到政府的要求，他們將會被遣回。

康塔爾於上月遭遣返回吉隆坡，並受困機場長達1個月。他多次透過推特發聲，雖然他已與一些聯合國官員連繫，但心理還是很無助。康塔爾僅在2008年回去探望過家人，並表示，「我是一個人類，我不認為參戰是正確的，這不是我的決定。」