無良官員狂飆4公里 趴車男打手機求救超驚險

印度一名官員不理民眾趴車抗議，竟直接加速開車。（圖擷取自影片）

2018-04-15 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦（Uttar Pradesh）1名街區發展官（block development officer，BDO）無視民眾趴車抗議還疾駛4公里，甚至在車內拍下民眾趴車的畫面，引起爭議，目前當局已對這起離譜事件展開調查。

《今日印度》報導，整起事件發生在印度北方邦的拉姆納格爾（Ramnagar），村民為了公廁經費問題，向負責的官員，也就是街區發展官高塔姆（Pankaj Kumar Gautam）抗議，但高塔姆卻遲遲不出面解決，衝突一觸即發。

過了一段時間，高塔姆離開辦公室，但他不是去解決抗議民眾的需求，而是無視民眾抗議，直奔座車。

抗議民眾見狀群情激憤，紛紛跑去堵車，1名示威者帕爾（Brij Pal）甚至跳上了引擎蓋、趴在擋風玻璃上，試圖阻止高塔姆離開，但高塔姆沒有選擇停車，而是直接加足馬力，就這樣載著帕爾狂飆4公里。

過程中，帕爾邊抓著雨刷邊打電話報警，高塔姆則是在車內拍下過程，認為帕爾影響他駕車，最後到了一處壅塞路段，車速變慢，帕爾才安然跳下車，高塔姆則是加速離開現場。

事後，帕爾和高塔姆互相向警方投訴對方，當局則已對整起事件展開調查。

相關影片：