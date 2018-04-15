世越號沉沒新假說 紀錄片驚爆：疑遭潛艇撞擊

南韓2014年4月世越號沉沒造成299死5失蹤，一個最新公布的紀錄片驚爆，有可能是因為潛艇撞擊才會造成世越號悲劇，對此南韓國防部已出面否認。（路透）

2018-04-15 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2014年4月發生世越號沉沒事件，造成299死5失蹤的慘劇，原先的檢察官調查報告指出，世越號是因為貨物超載、重量不均、船員缺乏經驗、設備老舊才會傾斜進水，但一段在YouTube最新公布的紀錄片驚爆，有可能是因為潛艇撞擊才會造成世越號悲劇，對此南韓國防部已出面否認。

據《韓國先鋒報》報導，一個名為「Zaro─網民調查團隊」的用戶公布了該影片，據悉此帳號背後是一名40多歲的男子，他以對違法案件展開深入調查而聞名，例如在2013年他曾提出明確證據，說明南韓2012總統大選時，間諜機構曾操縱網路留言。

該用戶指出，自己反駁了檢察官對世越號翻覆的全部說法，因為他只想要尋求真相。記錄片中陳述，世越號傾斜後不久，事故海域內曾有一個橙色物體，專家們過去以為這是從世越號上掉下來的，但從當時的狀況來看，傾斜角度根本無法掉落這樣的物體。

再者，世越號的航行軌跡與原本的航線不符，有可能是因為外部因素如潛艇碰撞才會與航線有所偏差。另外，幾名倖存者曾說，在船隻傾斜之前曾有轟鳴巨響，暗示著當時也許發生撞擊。

該紀錄片因此提出一個假設：當天有一艘潛艇與世越號相撞，而南韓海軍為了聲譽與安全紀錄而隱瞞真相，因為到了2015年，南韓海軍就能創下23年無事故的新航行紀錄。

南韓國防部官員立即否認了這項指控，強調在事故當天在附近海域沒有進行軍事活動或演習，而且世越號沉沒水域平均深度為37公尺，不適合潛艇行動。當媒體要求公布相關資料時，國防部則回覆要再確認資料是否有保存下來。與此同時，對於前總統朴槿惠在世越號事故發生後的行程仍在調查中。