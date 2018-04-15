取代香港 《紐時》：台灣是亞洲言論自由堡壘！

《紐約時報》今天上線的專欄認為，台灣如今已取代香港，成為亞洲言論自由的堡壘。（資料照）

2018-04-15 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港1997年回歸中國，原本是華語世界的言論自由堡壘，許多國際媒體和維權組織都在當地設總部，包括六四事件領袖、前美國中央情報局職員史諾登（Edward Snowden）都在香港獲得政治庇護，然而在中國國家主席習近平上任後，北京收緊對香港的控制，《紐約時報》今天上線的專欄認為，台灣如今已取代香港，成為亞洲言論自由的堡壘。

《紐時》專欄撰稿人何貴森（Chris Horton）以「亞洲的自由言論堡壘？香港靠邊站，現在已是台灣」為題，描述香港面臨北京加強控制，逐漸被台灣，現在台灣已成為亞洲最具活力的民主國家之一，吸引了曾經在香港的異議人士、維權團體，成為新的聚集地。文中提到，去年在香港舉辦的人權電影節今年將改在台灣舉行；香港銅鑼灣書店創辦人林榮基，計畫改在台灣設點。

另外，去年無國界記者組織也宣布，捨棄原本考慮的香港，將在台灣首都台北開設第一個亞洲辦事處。該組織榮譽成員、六四事件學生領袖吾爾開希表示，「香港原本是亞洲辦事處的首選，但現今中國不僅壓抑自己的人民，香港狀況也越來越嚴峻。」

香港人權電影節主辦人李丹認為，「香港對於資訊和媒體的管控越來越大，尤其是和人權有關的議題。若以言論自由環境來說，我認為台灣是亞洲最自由的地方，這裡沒有不能說的事情。」林榮基則說，「香港人可從台灣這裡學到過往經驗，而台灣人也能從香港看見中國大陸是如何管控香港的。」

何貴森也提到，台灣的自由來之不易，並提到鄭南榕過世29週年，當年鄭南榕自焚的行動，使台灣實現民主政府和更大的自由。無國界記者組織（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）則說，「言論自由是台灣文化的重要組成部分」。