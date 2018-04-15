俄羅斯與西方國家 關係波折大事記

2018-04-15 02:04

〔中央社〕自1991年蘇聯解體以來，俄國與西方的關係多次盪至谷底，美國、法國與英國今天聯手對莫斯科支持的敘利亞政權發動空襲，讓這段關係再度面臨危機。

蘇聯瓦解之初，俄國與西方曾迎來一段難得的合作時期，期間甚至與北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟互相配合，但兩方不久後就出現嫌隙。

這段棘手關係向來對國際事務影響深遠，以下是法新社整理出的相關重大事件：

●科索沃戰爭

1999年時，北約組織對南斯拉夫展開78天轟炸行動，以迫使其中的塞爾維亞共和國從科索沃撤軍。塞爾維亞當時遭控在科索沃鎮壓分離主義分子。

俄國身為塞爾維亞盟邦，揚言若北約如此行事，他們將重走冷戰老路，凍結雙邊關係。

轟炸開始後兩天，俄國就驅逐北約代表，並暫停雙邊軍事合作。

科索沃2008年宣布獨立後，緊張情勢重新浮現，俄國也拒絕承認科索沃為國家。

●北約東擴

1999年3月，北約將波蘭、匈牙利、捷克等前蘇聯時代華沙公約國家納為成員。

莫斯科警告北約，不要准許前蘇聯加盟國加入，但北約在2004年納入愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等國，也准許保加利亞、羅馬尼亞、斯洛伐克與斯洛維尼亞等前共產國家成為會員。

這些國家最終也進入歐盟，使俄羅斯十分惱怒。

●飛彈防禦系統

莫斯科當局對北約東擴充滿戒心。北約2010年推出歐洲飛彈防禦系統計畫，以反制它認定伊朗所構成威脅後，更加深俄方疑慮。

這套計畫將於2020年前正式投入運作，其中包括在波蘭與羅馬尼亞部署飛彈攔截系統與強大雷達。

●喬治亞衝突

前蘇聯加盟國喬治亞出手干預境內分離勢力地區南奧賽提亞（South Ossetia）後，俄國在2008年8月對喬治亞首都特比利西（Tbilisi）展開轟炸，並占領大片喬治亞領土，引發西方國家強烈抗議。

時任法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）斡旋達成和平協議後，俄軍終於撤離。

然而，莫斯科堅持承認喬治亞境內的南奧賽提亞與阿柏克茲亞（Abkhazia）兩分離地區為國家，並在兩地區維持大量駐軍。

俄羅斯－喬治亞戰爭結束後，北約直到次年6月都持續凍結對俄關係；莫斯科當局則停止與北約軍事合作。

●烏克蘭危機

2014年，俄國兼併烏克蘭克里米亞半島（Crimea），遭西方指控支持分離分子發動叛亂。

華府與歐洲對俄祭出嚴厲經濟制裁，北約則暫停對莫斯科的民間、軍事合作，成員國軍隊也進入戒備狀態，並在波蘭與波羅的海前蘇聯國家部署部隊。

●疑似干預美國大選

外界指控俄國干預2016年美國總統大選，包括川普競選團隊疑似與克里姆林宮勾結等情事，促使俄美關係惡化。

今年2月，共有13名俄國公民因涉嫌利用線上貼文左右輿論以利川普陣營，遭到華府起訴。

●英國毒諜案

一名前俄國雙面諜與女兒3月4日時在英格蘭遭人毒害，英國指控俄國為罪魁禍首，但莫斯科當局強烈否認涉案。

西方盟邦支持英國立場，並驅逐超過150名俄國外交官，莫斯科則以驅逐相同數量的西方外交人員回敬。

●敘利亞

俄國與西方在敘利亞7年內戰持相互對抗立場，莫斯科支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），由西方國家撐腰的敘利亞反抗軍則企圖推翻他。

俄國曾12度否決聯合國安全理事會（UNSC）對敘利亞危機的決議案，2015年來，也為支援阿塞德政權展開空襲行動。

2017年時，敘國反抗軍掌控的汗舍孔（Khan Sheikhun）地區爆發化武攻擊後，美國總統川普下令空襲一處敘國空軍基地，導致俄國關閉與美討論敘利亞境內行動的熱線。

2018年2月，美國率領的聯軍對敘國代爾祖爾省（Deir Ezzor）的親政權戰士進行轟炸，據報擊斃數名俄國傭兵。

反抗軍掌控的大馬士革郊區度瑪鎮（Douma）疑遭致命毒氣攻擊過後一週，美國、英國與法國於4月14日對阿塞德政權發動一波空襲。

美國參謀首長聯席會議主席表示，為避免打擊到俄方軍事設施，空襲目標經過精心挑選。

然而，俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）仍警告空襲將造成後果，並說侮辱俄國總統蒲亭「令人無法接受」。