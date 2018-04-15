衛武營將開幕 廣邀英國藝文界宣傳

2018-04-15 00:46

〔中央社〕高雄衛武營預計10月正式開幕，13日在倫敦舉行宣傳活動，廣邀英國政界、藝文界人士，介紹占地10公頃、台灣最大規模的國家級文化設施衛武營國家藝術文化中心。

中華民國駐英代表林永樂、英國對台貿易特使福克納勳爵（The Lord Faulkner of Worcester）、尼加拉瓜大使莫拉萊斯（Guisell Morales－Echaverry）、英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）、馬德睿（Derek Marsh），以及多名文化相關部會官員到場。

福克納勳爵致詞表示，英國在台辦事處近年來致力於推廣與數位創新科技結合的藝術作品。英國被認為是藝術與多元文化包容方面的佼佼者，藝術範疇包含障礙藝術等，也協助同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT）等邊緣族群發聲。未來3至5年的目標，是要盡其所能協助台灣的藝術與文化部門，去開創更加開放、繁榮、具包容性與多元性的社會。

他指出，衛武營國家藝術文化中心今年稍晚將展出英國泰特博物館的Nude展覽，這場展覽將於日本、韓國、澳洲和紐西蘭巡迴展出，而高雄是台灣的唯一一站，他個人也非常期待下次到台灣時能夠親自造訪衛武營。

衛武營藝術總監簡文彬表示，雖然衛武營今年稍晚才會正式開幕，但從目前揭露的部分已經可以窺見建築的宏偉。中心已經舉辦過座談會，邀請國際及新興藝術家參與，引發國際間關注。

他表示，衛武營國家藝術文化中心的建築和台灣以往的藝術中心不同，結合藝術中心和公園，顯示藝術應該與生活無縫接軌。光是建築物本身，就足以吸引國際觀光客到訪，在這樣頂級的場地內，展現出的表演更是精采可期。

衛武營整體園區由荷蘭女建築師侯班（Francine Houben）以榕樹為意象設計。她親自介紹設計概念表示，她到衛武營基地的第一印象，就是遍地的榕樹。而在高雄走訪時，她看到台灣人在榕樹下的各式生活型態，深深被吸引。她看到老人在樹下打太極、泡茶聊天，榕樹成為融合社區的重要象徵，因此將榕樹融入設計當中。

侯班以投影片展現中心的流線設計，表示營運後，中心的周邊將成為民眾遊憩場所，承接榕樹的概念。衛武營音樂廳的葡萄園式設計及世界最大管風琴也引發討論。（編輯：劉學源）