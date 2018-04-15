駁斥飛彈遭攔截 美公布對比照指重挫敘國化武

美英法三國聯軍昨夜對敘利亞發動空襲，美國國防部今日公布對比照片，指許多化武設施都遭到摧毀。（歐新社）

2018-04-15 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕美英法三國聯軍昨夜對敘利亞發動空襲，俄羅斯雖指稱俄國提供的反飛彈系統攔截不少來襲的西方聯軍飛彈，但美國國防部今日公布對比照片，指敘國許多化武設施都遭到摧毀，顯示攻擊行動成功，且目前未傳出有平民在這波攻擊行動中發生死傷，藉此反駁俄羅斯指稱數十枚飛彈被攔截的說法。

為了打擊敘利亞對平民使用化學武器，以美國為首的聯軍針對敘利亞阿薩德政府的化武設施進行空襲，不過俄羅斯今日表示，美、英、法聯軍對敘利亞發射103枚飛彈，其中71枚被俄羅斯提供給敘利亞的防空系統打下。

外媒報導指出，繼昨夜發動空襲，美國總統川普宣稱已下令對敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）有關的化武目標發動精準打擊後，美國國防部今天公布攻擊目標攻擊前後的對比照片，顯示3個化武設施、指揮所與科學中心都遭到摧毀，已讓「敘利亞化武能力倒退許多年」。美國防部發言人懷特（Dana White）強調，盟軍這次行動成功襲擊每一個目標。

美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫中將（Kenneth McKenzie Jr.）也用精確（precise）、壓倒性（overwhelming）有效（effective）3個字形容這次成功的攻擊行動，並指敘利亞雖宣稱發射40枚飛彈反擊，但大部分是在攻擊行動過後發射。麥肯錫也提到，目前沒有收到平民死傷的訊息。