西方聯軍警告敘利亞 若再用化武絕不手軟

2018-04-15 00:14

〔中央社〕西方聯軍今天警告敘利亞，若再使用化武，他們將發動進一步打擊。敘國強大的靠山俄羅斯雖譴責西方飛彈打擊，但沒有看到可能展開報復的跡象。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美、英、法部隊對敘國發動協同攻擊後，各方言辭交鋒凸顯情勢處在緊張的停滯狀態。

美國和盟邦正式告知敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，西方決心終結任何對平民的化武攻擊。俄國則表示，並未動用在敘國的防空系統，但強調俄軍插足敘國、扮演阿塞德主要保護者這個角色的重要性。

在德黑蘭，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）稱這項攻擊行動是「罪行」，但沒有明指伊朗計劃做出什麼回應。伊朗及其在區域內主要武裝代理人黎巴嫩真主黨（Hezbollah）都是敘國主要盟友。

這項聯合打擊行動標誌川普在一年多來第2次對阿塞德動武，美國官員相信，阿塞德持續在測試西方國家接受可怕化武攻擊的意願。

川普昨天深夜在白宮說，上週末的化武攻擊代表阿塞德使用化武的「顯著升級」，並保證會加強國際回應。

川普說，疑似化武攻擊不是「人」會做的事，而是「怪物的罪行」。他強調，授權盟軍攻擊沒有上限，不過五角大廈高層稍後表示，只有當阿塞德採取進一步行動時，才會再加以打擊。

美國國防官員指出，涵蓋戰機和軍艦火力的這項打擊行動包括發射大約100戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），美方並派出B-1戰術轟炸機。

美國防長馬提斯（Jim Mattis）拒絕評論這項行動是否可以阻止阿塞德再度使用化武。

他說：「這種事沒什麼能夠確定的。不過，我們今年用了比去年的兩倍還多一點的武器，並且限制只用在化武形態的目標上。」

馬提斯強調，據他所知，攻擊沒有造成美國或盟軍的損失。

俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在空襲之後警告「這類行動不會沒有後果，一切責任由華府、倫敦與巴黎承擔」。俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）批評，空襲是「那些自稱在世界上具有道德領導力的人」，對敘國人民最新的打擊。

截至目前，沒有跡象顯示外界最擔心的情況會成真，那就是美國主導的攻擊會導致美俄爆發直接衝突。

而西方這次攻擊對阿塞德政權造成衝擊的程度，也仍在未定之天。