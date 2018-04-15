玩具船挑戰橫渡大西洋 航行5000公里已接近南美洲

兩兄弟在3月底時曾PO文，指小船已航行3000英里。（圖擷自The days are just packed臉書）

2018-04-15 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭有對各自才8歲及5歲的小兄弟，他們年紀雖小卻已經列出多達500項的「願望清單」並加以逐一實現，像是讓自己的樂高送上太空、埋下自己的時間膠囊等。近期他們正在持續進行的，則是將一艘自行改裝過的玩具海盜船送到海上，期盼它能穿越大西洋，目前該艘船更已經一路航行到靠近南美洲的地方。

奧利（Ollie）及哈利（Harry）是對熱愛冒險的小兄弟，兩人年紀雖小卻已經規劃好一份「願望清單」，至今也已完成200多項活動，去年5月底時，他們兩人開始挑戰，讓一艘經過自行改裝的玩具海盜船從蘇格蘭的亞伯丁郡出發，打算讓它乘風破浪，一路穿越大西洋。兩兄弟的父親指出，許多海上的船友在碰上這艘小船時，還會特地發照片來，告訴他們目前船航行到哪裡，他們在接獲消息時，小男孩也會在地圖上確認船隻目前的位置。期間也有好心的船隻讓小船搭個順風車。

據兩兄弟在臉書指出，目前這艘小船已經航行大約3200英里（約5150公里），來到靠近南美洲的地方，但根據最新的PO文指出，他們已經好幾天沒有收到小船更新位置訊息，不禁開始擔心小船是否出事了，在祈禱小船安然無恙的同時，也希望能號召網友一起為小船加油「集氣」。