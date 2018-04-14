武裝份子人肉炸彈突襲哨站 8埃及軍人死亡

埃及軍方表示，軍方位於西奈半島中心的一個哨站，今日遭到武裝份子襲擊，造成8名埃及軍人、14名武裝份子死亡。（資料照，路透）

2018-04-14 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕埃及西奈半島（Sinai）中心的一個哨站，今（14）日遭到武裝份子襲擊，造成8名埃及軍人、14名武裝份子死亡。

根據《路透》報導，本次針對埃及維安部隊的攻擊，是埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）在上月當選連任後，規模最大的一次。塞西曾在獲得連任後承諾，將努力把埃及國內的穩定性與安全提升。

埃及軍方表示，武裝份子的身體上綁著炸藥，並攜帶數顆手榴彈，大約在黎明時分，針對哨站進行攻擊。軍方指出，有4名武裝份子引爆綁在他們身上的炸藥，導致8名埃及軍人死亡，同時造成15名軍人受傷。

埃及前穆斯林總統穆希（Mohamed Morsi）在2013年被推翻後，政府軍便開始與西奈半島北部的伊斯蘭教叛亂份子對抗。

埃及的北西奈（North Sinai）省阿貝德（Bir al-Abed）拉瓦達清真寺，在去年11月遭到伊斯蘭武裝份子攻擊，造成305人死亡。當時塞西要求，軍方必須在3個月內將西奈半島北部的武裝份子剿滅。

埃及軍方則在今年2月，對剿滅武裝份子，提出正式的計畫。