美英法103枚飛彈空襲 俄羅斯宣稱：敘國打下71枚

2018-04-14 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今日表示，美、英、法聯軍對敘利亞發射的103枚飛彈，俄羅斯提供給敘利亞的防空系統已經打下了71枚，且俄國會考慮重新提供敘利亞「S-300」防空飛彈系統，作為對美、英、法聯軍的報復；俄國也呼籲聯合國，為美、英、法聯軍的攻擊召開安理會緊急會議。

綜合媒體報導，俄羅斯軍方表示，這次美、英、法聯軍的攻擊並未對敘利亞造成嚴重傷亡，敘利亞的軍事設施也僅受到了些微損傷，這次成功攔截飛彈的系統，是俄羅斯之前提供給敘利亞軍方的低空「Pantsir S1」防空飛彈系統。

俄羅斯軍方表示他們在過去18個月中，派出顧問到敘利亞重建他們「蘇聯製造」的國防系統，至今已經重建得差不多了，而且未來還會持續升級。而在這次的美、英、法聯合空襲之後，俄羅斯有可能會以重新提供曾在2013年與歐盟領導人協議，不再提供給阿塞德政權的「S-300」防空飛彈系統為報復。

儘管美國不太可能受到「S-300」的威脅，但外界仍憂心，鄰近的以色列可能會因此將攻擊瞄準敘利亞，俄羅斯軍方也指出，由於在敘利亞安裝防空飛彈系統，受影響的不只有敘利亞，還有周邊數個國家，因此俄羅斯也會審慎評估後再決定。

對於今日美、英、法聯軍對敘利亞的攻擊，俄羅斯總統普廷則呼籲聯合國召開安理會緊急會議，討論美國與其盟國的侵略行動，並抨擊，「敘利亞衝突的升級，會對國際情勢造成毀滅性的影響」，譴責美國在敘利亞的行動將使敘利亞的人道災難更加嚴重，且聲明俄羅斯軍方會幫助敘利亞合法政府打擊恐怖主義。