那根有毒？！ 熟女幫醫生口交後毒發身亡

2018-04-14 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕德國日前傳出，有名38歲熟女在某間醫美診所突然休克，送醫急救後依然身亡，但女子體內卻驗出高濃度的毒品反應，在檢警調查後才發現，女子生前曾為診所內的醫生口交，且醫生還在他的生殖器上偷偷塗抹古柯鹼，這項消息傳出後讓其他人大為驚訝，因為他在同事、家人的眼中是名認真工作的醫生，但據警方調查，涉案醫生至少還對另外3名女性做過同樣的事情。

綜合外媒報導，現年42歲的安德烈（Andreas Niederbichler）在同事、家人的眼中，原本是名醫術高超、工作認真的醫美整形外科醫生，大家卻不知道安德烈私下其實經常上網約砲，且還會在生殖器上塗抹毒品、興奮劑再與陌生女子性交。但日前他與一名38歲女子相約在診所內的公寓約砲時，該名女子卻突然休克死亡，事後檢警更從屍體上驗出高濃度的毒品反應。

據警方指出，安德烈疑似在這名女子不知情的情況下，在生殖器上偷偷塗抹古柯鹼，誘騙女子為他進行口交。且檢方指控，還有至少3名女子也有同樣的遭遇，雖然這些女子並無大礙，但也指出，在幫安德烈口交後，都感覺到身體不大對勁。目前安德烈已遭起訴，並正在接受「戒癮治療」，若所有罪名成立，安德烈最高可能會被判處15年有期徒刑。