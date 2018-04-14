凱特第3胎是小王子？ 威廉看球太激動疑似說溜嘴

英國威廉王子（圖左）與凱特王妃將迎來第3個孩子，在外界熱烈猜測寶寶性別與姓名的同時，威廉王子疑似在看球賽時不小心說溜嘴，不只性別，甚至連孩子的名字都說了出來。（路透）

2018-04-14 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子與凱特王妃將迎來第3個孩子，在外界熱烈猜測寶寶性別與姓名的同時，威廉王子疑似看球賽時不小心說溜嘴，不只性別，甚至連孩子的名字都說了出來。

綜合媒體報導，英國威廉王子10日在觀看阿斯頓維拉對卡迪夫城的足球賽時，在看到卡迪夫城的球員傑克‧葛利許（Jack Grealish）進球後，忍不住興奮地大喊，「我會堅持把寶寶取名為傑克（Jack）」，過了一會驚覺不對，才補了句，「或是傑姬（Jackie）」，疑似不經意地洩露了寶寶的性別。

過去曾有消息指出，威廉王子與凱特王妃一直不想提早知道小孩的性別，喬治王子（Prince George）與夏綠蒂公主（Princess Charlotte），也都是在出生時才知道性別。對於這次疑似說溜嘴的風波，英國皇室並未有任何回應。

許多網友認為，威廉王子是真的說溜嘴，不小心透露了下1位皇室成員的性別，也有其他網友認為，威廉王子只是因為進球的球員是男生，而順口說出了「傑克」，與寶寶的性別無關。