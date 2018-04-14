搞不懂川普貿易戰 中國急尋美方中間人

2018-04-14 17:54

〔中央社〕紐約時報報導，包含王滬寧、王岐山在內的中國高層人士近來努力尋求了解美國總統川普對貿易戰的態度。由於過去中方在美國的常用連繫人大多被川普邊緣化，因此中方急切尋找新的中間人。

報導引述中國人民大學國際關係教授時殷弘說，中國官員在華府熟悉的都是川普的敵人，川普很討厭這些人。

報導分析，中國不了解美國現狀的其中一個原因是，中國領導層在美國的常用聯繫人大都被川普邊緣化了。他們大多是擁有國際金融和外交背景的人物。中方急切想在川普攪亂的美國政壇尋找中間人。

最近幾周，中國國家副主席王岐山會見了多名美國商界領袖和前內閣官員，向他們諮詢川普的貿易威脅。

這些人包括3位前美國財政部長：蓋特納（Timothy Geithner）、鮑爾森（Henry Paulson）和薩默斯（Lawrence Summers），以及前美國貿易代表左里克（Robert Zoellick）和前國防部長柯恩（William Cohen）。

此外，中共政治局常委王滬寧、中國國務院副總理劉鶴都是急於了解美方態度的高層人士。一名身在美國、長期研究中國的學者說，僅在過去兩周內，就有5名官員拜訪他尋求建議。

被諮詢者表示，中方似乎對川普的迅速決策和貿易威脅感到驚訝和困惑，像是美方對自中國進口1000億美元商品額外加徵關稅的宣示。

在這些會面中，美國專家警告，川普的抱怨應當被認真對待，因為華盛頓方面普遍對中國的政策感到沮喪，特別是「中國製造2025」。這是價值3000億美元的關鍵性高科技產業計畫，中方拿出大量產業補貼政策，令美國國家安全機構警惕。

報導說，目前中國方面是由習近平親自掌控中美貿易僵局的政策，但他不容置疑的權威可能使相關機構更難以傳送與他觀點相悖的消息。

對於如何應對特朗普的貿易威脅，北京方面有不同看法。一些人強調貿易戰對中國經濟的潛在影響，敦促進行談判；而另一些人則認為，這場爭端是阻礙中國崛起的更廣泛努力的一部分，北京必須做出相應的回應。

中方目前對川普政府徵收關稅一方面採取同樣的措施進行報復，另一方面也呼籲通過談判解決爭端。但在「中國製造2025」這個關鍵議題上，中國拒絕停止補貼計畫，美中雙方的談判目前仍陷於停滯。