美國總統川普。(美聯社)

2018-04-14 18:56

〔即時新聞/綜合報導〕你自認英文詞彙量多嗎?那一定要學會這個連多數美國人都不知道意思的詞彙。最近因為前中情局局長批評川普的推文出現「Kakistocracy」這個艱澀的單字,讓大批美國網友滿頭黑人問號,好奇上網查該單字的意思。

美國前CIA局長布倫南(John O. Brennan)13日在推特上批評川普政府,在推文開頭寫到「Your kakistocracy is collapsing after its lamentable journey」,不過文中的kakistocracy卻讓許多美國人霧煞煞。

美國著名《韋伯字典》網站發現,在布倫南使用了這個詞後,該詞彙在網站上搜尋次數在一天內上竄升了13700%。

而Kakistocracy起源於一個希臘詞彙,而且已經有374年的歷史,Kakistocracy的意思是由惡人所把持的政府(government by the worst people),也可以指惡人政治等意義。因此前CIA局長批評川普的推文意思如下,「由你這個差勁的人所領導的政府在經歷可悲旅程後,現在已在全面瓦解。」