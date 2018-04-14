美國警方21路突襲檢驗 盜版化妝品竟含「人糞」

經過檢驗，內容物居然含有「人糞」。（圖擷自Captain Marc Reina推特）

2018-04-14 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯警方日前接獲舉報，在當地時間週四（12日）突襲市中心共21個化妝品據點，查獲價值將近70萬美元（約新台幣2050萬元）的仿冒品，當地警方表示，這些化驗結果顯示除了細菌外，內成分居然還含有人類的糞便。目前已有6人被拘捕。

綜合外媒報導，當地有顧客向化妝品公司投訴在聖提街（Santee Alley）購買使用了他們的化妝品後，皮膚出現紅腫、過敏反應，公司人員派人到當地購買仿冒品後，自行化驗發現含菌量嚴重超標，遂向警方舉報。

警方到場查獲Anastasia、MAC、Urban Decay和Kylie Cosmetics等等，多家知名品牌的仿冒品。隊長賴瑞（Marc Reina）表示：「好的價錢不一定會讓你買到好的商品，這裡的仿冒品多半只有正品價格的一半甚至更低，民眾須多加要留意比較。」

另外經化驗結果，除了含菌量超標外，更查到內容物居然有人糞成分，化驗單位表示這有可能是因為製造地點過於汙穢，如廁所、倉庫等等，目前已有6名販賣冒牌化妝品的店主遭到逮捕。