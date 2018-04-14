動畫「幸福路上」日本試映 導演大讚桂綸美「足感心」

2018-04-14 15:21

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕剛獲得今年東京國際動畫節最佳長片的台灣動畫「幸福路上」，13日在駐日本代表處台灣文化中心邀請下於東京舉行試映會。導演宋欣穎在會中分享她拍片的甘苦談表示，因為資金不足曾把先生的存款用到只剩2萬元，被臭罵了一頓，最「感心」的是，女星桂綸美的全力相挺，不但爽快答應幫女主角小琪配音，而且還同意宋欣穎拿她的名號去籌措資金。

「幸福路上」是宋欣穎以台灣五、六年級生的成長背景寫下的台灣故事，片中刻意描繪了解嚴前後的台灣政局，是台灣本土動畫中從未見過的類型，最先的12分鐘短片版本參加2013年台北電影節獲得最佳動畫電影獎。

當年桂綸美正好擔任台北電影節評審，宋欣穎表示，事後香港導演陳可辛告訴她，「幸福路上」很像香港知名動畫「麥兜」，他還透露桂綸美非常喜歡，所以她決定將短片擴大為長片電影時，就去找了桂綸美來為主角「小琪」配音。

宋欣穎表示，桂綸美是外省人聽不懂台語，非常符合小琪的形象，一個勞動階級的家庭養出了知識份子，不會講台語，國語又很標準。桂綸美不但爽快答應配音，還同意她在動畫長片開拍之初，將她的名字放到卡司名單上去找錢。

宋欣穎說，由於短片製作費只花了2萬美元（約合台幣60萬元），所以一開始她並不知道拍攝長片的恐怖之處。例如台灣沒有動畫產業，她找了40位動畫師加入製作團隊，結果每位動畫習慣單打獨鬥，都誤以為自己是導演，製作現場非常混亂。

另一方面，台灣動畫長片因為沒有成功的先例，所以根本沒有投資者願意出資，唯一說要投資的是來自中國的資金，但他們規定不能講台語，畫面中所有蔣介石和國旗都要消失，並要求換掉桂綸美。

宋欣穎因此拒絕了中國資金，常常為了借錢或去哪裡找錢傷透腦筋，她還動用了先生的存款，有一天先生發現帳戶中只剩2萬元，把她大罵了一頓。「幸福路上」的拍攝成本，保守估算至少燒掉了6000萬元。

由於東京國際動畫節有「動畫奧斯卡」之稱，「幸福路上」拿下大獎後受到的關注度也相對提高，台灣文化中心主任朱文清表示，希望本片也能像過去「海角七號」在日本獲「亞洲海洋電影節」首獎後，回台創造5億元票房佳績，並且帶動國片復甦新風潮。

宋欣穎也表示，希望台灣能再次上演，不過檔期還需要安排，至於日本上映，目前已有代理商處理，冾詢度頗高。

日本知名動畫「蠟筆小新」導演本鄉滿、資深導演東陽一、映像研究家叶精二、動画評論家小泉正人、作家一青妙及日本台灣交流協會總務部部長柿澤未知、台灣文化部文化交流司副司長紀東陽等人，13日也出席試映會力挺台灣本土動畫。