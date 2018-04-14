廁所烘手機不衛生？ 研究：噴發「拉屎菌」沾滿手

最新研究發現，洗完手若使用烘手機，其高速氣流恐將細菌噴發至手上。（此為情境照，擷取自YouTube）

2018-04-14 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多公共場所的廁所都會安裝烘手機，供民眾洗手後使用，但這真的衛生嗎？

綜合外媒報導，刊載於本月出刊的《應用與環境微生物學》雜誌上的一篇研究指出，廁所中多數細菌與孢子來自糞便，當人們上完廁所沖水時，這些「來自糞便的細菌」就會被高速沖刷的水氣激起，進而充斥整間廁所。當如廁者洗完手後使用烘手機時，這些微生物就會進烘手機氣孔，再被迅速且溫暖的熱風吹出，覆蓋在人們才剛清洗完的潔淨雙手上。

由美國康乃迪克大學進行的研究針對校內36間廁所進行實驗，發現放置在烘手機下方的培養皿，約30秒就會出現18至60個細菌菌落；但若是放置在同一環境卻遠離烘手機的角落，20分鐘後才出現15至20個菌落。研究更發現，在烘手機中，人們溫暖潮濕的雙手，非常適合大量噴出的細菌生存，並對其繁衍十分有利。

這項研究發現更多證據，證明烘手機在細菌傳播中具有安全性的隱憂，康乃迪克大學表示，使用衛生紙雖有環保上的疑慮，但基於衛生因素，目前仍堅持在校園廁所內放置衛生紙，供如廁者使用。