川普飆罵「渾球」大家又看不懂 網友瘋查字典登熱搜榜

美國總統川普以「渾球」（slime ball）1詞，批評美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。（歐新社）

2018-04-14 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的口語用詞時常讓記者看不懂，之前的「屎爛國」（shithole）便引起全球媒體注目，日前川普批評美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）時，又說出「渾球」（slime ball）一詞，引起網友「查字典」，使「渾球」登上美國權威詞典「韋氏詞典」熱搜榜前5名。

綜合外電報導，美國前聯邦調查局局長柯米，在將出版的回憶錄中批評川普的行事作風，遭川普13日在推特上回擊，稱柯米是「渾球」。

但川普的用字卻引起網友瘋查字典，「韋氏詞典」網站指出，「渾球」1詞在川普的推特發出後搜索量飆升，登上「韋氏詞典」熱搜榜前5名。

「韋氏詞典」說明，該字典將「渾球」定義為「道德上令人厭惡或討厭的人」，而英語使用者約在20世紀晚期開始使用「渾球」1詞。且傳統上，「渾球」的英文書寫形式為「slimeball」，川普則寫做「slime ball」。

除了「渾球」，川普今（14）又在推特上以「低俗」（lowlife）稱呼柯米，按目前「韋氏詞典」的熱搜排行，第1名為「低俗」，「渾球」則是第3名。