川普飆罵「渾球」大家又看不懂 網友瘋查字典登熱搜榜

2018-04-14 12:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普的口語用詞時常讓記者看不懂,之前的「屎爛國」(shithole)便引起全球媒體注目,日前川普批評美國前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)時,又說出「渾球」(slime ball)一詞,引起網友「查字典」,使「渾球」登上美國權威詞典「韋氏詞典」熱搜榜前5名。

綜合外電報導,美國前聯邦調查局局長柯米,在將出版的回憶錄中批評川普的行事作風,遭川普13日在推特上回擊,稱柯米是「渾球」。

但川普的用字卻引起網友瘋查字典,「韋氏詞典」網站指出,「渾球」1詞在川普的推特發出後搜索量飆升,登上「韋氏詞典」熱搜榜前5名。

「韋氏詞典」說明,該字典將「渾球」定義為「道德上令人厭惡或討厭的人」,而英語使用者約在20世紀晚期開始使用「渾球」1詞。且傳統上,「渾球」的英文書寫形式為「slimeball」,川普則寫做「slime ball」。

除了「渾球」,川普今(14)又在推特上以「低俗」(lowlife)稱呼柯米,按目前「韋氏詞典」的熱搜排行,第1名為「低俗」,「渾球」則是第3名。

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey!