隔一年又用戰斧飛彈轟炸敘利亞 美國稱今年「再加倍」

美、英、法聯軍轟炸敘利亞首都大馬士革。（美聯社）

2018-04-14 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞阿薩德政府（Bashar Assad）日前使用化武攻擊平民，造成大量平民傷亡，為了要「懲罰」敘利亞政府軍，美國總統川普今（14日）宣布與英、法兩國聯手砲轟敘國首都大馬士革。而在去年4月，美國也因化武問題轟炸敘利亞，這2次的空襲則都有使用戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），美國防部長馬提斯（Jim Mattis）還稱這次聯軍的武裝部署數量比去年增加了一倍。

去年川普在與中國國家主席習近平舉行「川習會」時，下令美國海軍出動「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯」號（USS Ross，DDG-71）飛彈驅逐艦，向敘利亞第3大城荷姆斯（Homs）領空，發射59枚的戰斧巡弋飛彈，下令摧毀敘利亞沙拉特（Shayrat）空軍基地。《CNN》當時報導指出，該次空襲行動是敘利亞這6年內戰以來，美國首次對敘利亞政府直接展開軍事行動。

綜合外媒報導，馬提斯在美、英、法聯軍空襲敘利亞後召開記者會，表示這次聯軍武裝部署的飛彈數量，與去年相比增加了一倍，目的就是要加強打擊敘利亞的力道，他也強調，「這是對敘利亞總統阿薩德所發送的明確訊息」。