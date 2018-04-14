美英法轟炸敘利亞 俄羅斯駐美大使嗆：都需承擔後果

美、英、法聯軍轟炸敘利亞首都大馬士革。（美聯社）

2018-04-14 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府日前疑似使用毒氣攻擊平民，對此美、英、法聯軍以轟炸敘利亞首都大馬士革作為回應，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）氣憤不平地說，美英法都將承擔後果。

據《CNN》報導，安托諾夫指責，這根本是西方國家預先設計好的場面，華盛頓、倫敦和巴黎當局需要負起責任。安托諾夫說，美國在道德上完全沒有立場來譴責其他國家，因為美國本身就擁有大量的化學武器。