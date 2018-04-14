空襲「暫時」結束 美國防部長親上火線說明細節...

美國防部長馬提斯（左）與行動總指揮鄧福德（右）召開簡報，說明此次空襲細節。（法新社）

2018-04-14 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美、英、法在稍早聯手空襲敘利亞，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）隨後召開記者會，談及此次行動的內幕和細節，強調「這是對敘利亞總統阿薩德所發送的明確訊息」。

馬提斯在五角大廈上的記者會談到，此次空襲是由美國總統川普直接對美軍下令的軍事行動，目標是摧毀敘利亞地區與化學武器有關的研究、製造機構。

馬提斯說，「很明顯地，阿薩德政府並沒有從去年的攻擊中記取教訓」、「此次與盟軍發動的行動力道更勝以往，我們一同給予了阿薩德明確的訊息，就是他們不應該再使用化武武器。」

行動總指揮、美軍海陸上將鄧福德（Joseph Dunford）說明，空襲在美東時間晚間9點發動，主要目標有三，分別為大馬士革的化學武器科學研究機構、霍姆斯存放化學武器的工廠以及鄰近的重要指揮所。

鄧福德補充，今晚的空襲已經告一段落，但「真正的」結束時間，要直到敘利亞政府停止使用化學武器為止。鄧福德提到，為降低俄羅斯牽涉其中的風險，美方在攻擊時清楚辨認目標，

報導中指出，至少有一艘位於紅海的海軍飛彈驅逐艦參與行動，B-1槍騎兵戰略轟炸機也加入了此次的攻擊。