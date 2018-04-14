鬼父與20歲女亂倫產子後「被分手」 崩潰殺她再自殺

2018-04-14 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州年初爆出亂倫事件，42歲的男子史蒂芬（Steven Pladl）與20歲的親生女兒凱蒂（Katie Pladl）發展亂倫戀，還產下一名男嬰，甚至萌生結婚念頭，震驚當地社會，史蒂芬和凱蒂也被依亂倫通姦等罪起訴。事隔一個多月後，史蒂芬疑因不滿凱蒂提出分手，在週三（11日）憤將凱蒂和兩人的親生兒子槍殺，再舉槍自盡，結束這段的亂倫關係。

綜合外媒報導，去年11月史蒂芬和凱蒂因亂倫事件遭當地警方通緝，並在今年2月遭逮捕，依亂倫通姦等罪起訴；史蒂芬以100萬元美元（約新台幣2930萬元）交保，凱蒂則被下令回到紐約，與養父母同住，當地法院規定雙方不准有來往。

沒想到，史蒂芬在週三（11日）從母親住處接回7個月大的兒子後，便痛下毒手將他殺害，再帶著步槍，前往凱蒂在康乃狄克州新米爾福德（New Milford）的住處，槍殺凱蒂及她的養父，並將兩人陳屍在一輛小貨車內，連殺三人後，史蒂芬便舉槍自盡。

史蒂芬的母親指出，案發前一日凱蒂曾打電話給史蒂芬，並提出分手，兩人在電話中大吵一番、不歡而散，當地警方研判，凱蒂向史蒂芬提出分手，可能就是這起悲劇的導火線。

1998年，史蒂芬與妻子在維吉尼亞州生下凱蒂，兩人當時因太年輕，選擇將她送給別人領養；凱蒂在18歲時，搬回原生家庭，不久後史蒂芬就與妻子離婚。未料去年5月，妻子意外發現凱蒂懷了史蒂芬的小孩，且兩人還有結婚打算，嚇得妻子通知當地兒福中心前往調查，整起亂倫事件也隨之曝光。

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