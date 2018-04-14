川普下令與英法聯手攻打敘利亞 大馬士革傳空襲爆炸聲

美國總統川普發表全國講話，表示已經下令攻打敘利亞。（美聯社）

2018-04-14 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布已經下令攻打敘利亞，回應阿薩德政府本月7日使用化學武器攻擊，造成至少60位平民喪生，攻擊已在進行中。

綜合媒體報導，川普今天在白宮發表演說，他表示，不久前已經下令美國武裝部隊向敘利亞發動「精準攻擊」，並稱美軍正在與英國和法國展開聯合軍事行動，以報復阿薩德政府使用化學武器攻擊平民。他強調，直到敘利亞停止使用化武，美國與聯軍的軍事行動才會停手。

另據《法新社》報導，就在川普宣布攻打敘利亞後不久，在敘利亞首都大馬士革就聽到大規模的爆炸聲，相信為美軍的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），而敘利亞也稱已經攔截至少13枚飛彈，並將對聯軍作出反擊。另外美國國防部將在當地時間13日晚間10時（台灣時間早上10時），對攻擊敘利亞的戰情做一初步簡報。

先前川普曾在推特揚言發射飛彈攻擊敘利亞，但後來他的說法有所緩和，「我們從來沒說過何時會攻擊敘利亞。這個時間可能非常快，也可能根本不會這麼快。」

俄國副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）13日說，「國際關係不應該取決於一個人早上起床後的心情。」認為國際社會無法承擔隨意放話的風險，明顯劍指川普。