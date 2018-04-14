川普會安倍 北韓貿易與南海都是焦點

2018-04-14 01:04

〔中央社〕白宮資深官員今天說，美國總統川普下週與日本首相安倍晉三會面，預期國安顧問波頓將陪同，除北韓問題，包括貿易及南海航行自由，都是雙方討論焦點。

白宮資深官員中午向記者簡報下週於佛州海湖莊園舉行的「川安會」，資深官員說，安倍這趟訪美行是「工作訪問」，高爾夫球不在目前的工作行程安排中，而安倍晉三夫婦17日到訪、19日上午離開，預計討論的問題包括北韓、貿易及南海航行自由，都是會談重點，這是要確保印太區域的自由與開放，會後雙方也將召開聯合記者會。

官員強調美日同盟的重要性，他說，「美日關係再好不過」，川普和安倍會面的次數、比其他外國元首都還要多，兩人也常透過電話交換意見，川普非常尊重安倍在東北亞安全議題上的看法，而在川普接受北韓領導人金正恩的會面邀請後，當然希望了解安倍是否有其他想法。

官員說，川普會仔細考慮盟友及美國自身利益，「川安會」讓美、日在北韓問題上更密切合作。

這是波頓（John Bolton）接任國安顧問以來，首次參與規劃元首峰會，而真正的重頭戲是接下來的「川金會」，資深官員說，相關準備工作進行中，而波頓上任後，已與日本及南韓的相關官員分別舉行雙邊對話。

資深官員還說，川普過去與外國元首會談，都有國安顧問及經濟顧問陪同，預期這次的「川安會」應與過去的安排一樣。

被視為鷹派的波頓過去曾說，跟北韓會談是「浪費時間」，北韓是為發展核武佯稱要談以換時間，美國應對北韓採取「先發制人」攻擊，波頓還批評，南韓跟北韓交好是被平壤耍著玩，「這世界永遠不怕沒傻子」。

另外，資深官員指出，南海航行自由「很自然地」也會是川普與安倍的討論焦點，官員指出，尤其是中國在南海造島建礁及持續軍事化的作為，這確實是國際社會關切的重要議題。

對於川普有意重返跨太平洋夥伴協定（TPP），資深官員則重申，川普認為，不論雙邊或多邊的貿易協定，只要是能讓美國勞工與農民受惠，川普都願支持，而川普退出TPP，是因為過去的協定對美國並不好，必須重談。（編輯：徐睿承）