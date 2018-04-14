川普17日再會安倍 協調北韓及經貿問題

2018-04-14 00:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕美國白宮資深官員今天宣佈，日本首相安倍晉三將於17、18日在佛州的海湖莊園與美國總統川普舉行雙邊會談，在北韓議題及美韓領導峰會議題上進一步協調，同時也會觸及美日雙邊經貿與美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）問題。

白宮官員說，安倍預定19日上午離開，這是一次兩國元首的工作會議，高爾夫球敘不在官方議程上。這次會議主要是持續美日在北韓問題上的協調，並就川普與北韓領導人金正恩未來的峰會交換意見。

這位官員表示，許多川普政府的北韓專家都會出席這次會談，川普與金正恩的峰會已準備了數週，時間就如川普曾說的，可能是5月或6月，但他無法透露細節。

官員說，川普很尊重安倍在東北亞安全方面的看法，兩人見面次數也最多，經常電話中交換意見，這次想聽聽安倍是否還有補充意見。當記者詢問安倍是否想說服川普不要跟金正恩見面，這位官員回答：「不！」

對於習近平日前在南海閱兵，白宮官員表示，通常川普與安倍會談到南海問題，包括航行與飛行自由，當南海的島礁被軍事化，國際社會都會關切。白宮官員也證實，新上任的國安顧問波頓上週已經與日韓的對口官員見過面，除了談及北韓與雙邊議題，也為川普與安倍的會談做準備。

白宮官員說，川普與安倍17日下午先舉行一對一會談，然後是包括雙方國安高層在內的小規模會議，傍晚川普夫婦與安倍夫婦共進晚餐。

美日預定18日上午舉行大型雙邊會議，討論的不僅是北韓問題，還有美日在印太區共享的優先目標，例如航行與飛行自由、人權、市場准入和國際法規。此外，還有美日如何深化美日經貿關係。川普與安倍傍晚會舉行共同記者會，接受美日媒體提問。然後，川普夫婦會以晚宴款待全體日本訪問團成員。

官員說，川普的經濟顧問與閣員也會同行，川普曾在競選時承諾選民要退出TPP，也履行了。現在，如果符合美國企業或勞工利益，川普願考慮與TPP成員國單獨談判或與TPP整體談判自貿協定，任何協議必須對美國有吸引力才會考慮。