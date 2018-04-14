懷孕、經期吃化學鐵片補充劑 瑞典研究：增腸癌風險

2018-04-14 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕來自瑞典查爾摩斯工學院（Chalmers University of Technology）的最新研究指出，婦女若在懷孕期間、月經期間服用檸檬酸鐵片或EDTA有機鐵片等化學鐵片，會增加罹患腸道癌症風險。

根據《每日郵報》報導，研究發布在《Oncotarget》學術期刊，主要研究作者司闃爾斯（Scheers）教授發現，婦女經常用來補充身體含鐵量的檸檬酸鐵片和EDTA有機鐵片，都會增加體內致癌的雙調蛋白濃度，即使在低劑量下，也會對身體產生危害，過去曾有研究指出，服下這2種鐵片10分鐘內，血管內的DNA就會被破壞。

司闃爾斯比較另一種鐵質補充劑——硫酸亞鐵片，發現這種鐵片不會增加雙調蛋白濃度，並無致癌風險，研究人員希望透過此研究，敦促藥商在藥罐上應有清楚標示，司闃爾斯教授說，「通常藥品上只說是鐵或礦物鐵，這對消費者來說是有問題的」，他認為，各國當局需要硬性區分致癌鐵片跟非致癌鐵片，保障消費者權益。

司闃爾斯補充，該研究是在實驗室中進行，並以人工培養的人類癌細胞為實驗品，「進行人類研究是不道德的」，但還必須深入調查其他鐵類補充劑是否對人體也會產生危害，「如果我需要補充鐵質，我會盡量避免使用化學合成鐵」。