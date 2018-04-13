抗議拆違建 男子竟將1歲女兒丟下屋頂

2018-04-13 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於南非伊麗莎白港的一個小鎮昨日出現一驚悚畫面，一名男子抱著自己1歲的女兒爬到一棟公寓頂樓，為了阻擋前來拆除違建的政府，男子威脅著要把女兒拋下樓，周圍圍觀的群眾也不斷鼓噪，最後男子真的將女兒從屋頂上拋下去，所幸集結在建築物旁的警方及時接住女童，阻止了悲劇發生，該名男子也被警方逮捕。

昨（12）日上午，南非政府依計畫前往伊麗莎白港拆除一幢違規的建築物，執行時突然有一名38歲的男子抱著他的1歲女兒衝上屋頂，他抓著女兒的腳踝甩來甩去，並威脅拆除團隊停下作業，否則他就要將女童拋下去，而周圍的其他示威者竟隨之起鬨，不斷喊著「丟下去！」警方隨後衝上樓救援女童，在快要抓住男子的同時，他鬆手將女兒從屋頂上拋下樓，一名警察在被其他示威者毆打的同時伸出手接住了女童，保住了女童的性命。

下午1點時，預計要拆除的90棟建築物已全數拆除完畢，警方發言人比特吉（Andre Beetge）指出，拆除過程中發生了各種事件，約150名的抗議者用瓦礫和燃燒的輪胎阻礙道路交通，還拿石頭砸拆除團隊，警方出動了多名警力才確保拆除完成。

那名丟女兒下樓的父親已經依意圖謀殺的罪名遭到起訴，女童則經由警方送回母親身邊，社福機構也介入照顧。警方表示：「一位父親為了延遲拆除作業犧牲自己的小孩，令人震驚，他將面對法律責任。」