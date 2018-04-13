隱匿抽寶機率害玩家變課長 韓遊戲大廠被重罰2500萬

2018-04-13 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於南韓首爾的韓國知名電腦遊戲股控公司Nexon，其所開發之槍戰遊戲「突擊風暴」，被南韓公平交易委員會認定欺騙玩家，讓玩家以為花錢就能獲得遊戲內抽獎活動所供應的寶物，因此開罰美金88.2萬元（約台幣2586萬元）。

綜合外媒報導， Nexon《突擊風暴》遊戲中舉辦活動，玩家花錢購買遊戲內產品，就能隨機獲得拼圖區塊，16個區塊全部湊齊就能得到限定虛擬寶物，有玩家為此砸下美金432元（約台幣1萬2666元）才完成整個拼圖，憤而向公平交易委員會申訴。

公平交易委員會（FTC）認為，Nexon僅在遊戲中告知玩家16個拼圖會隨機出現，卻隱瞞特定拼圖區塊出現的機率僅有0.5%的事實，讓玩家誤以為每塊拼圖出現的機率相等，有詐欺嫌疑，因此依照電子商務法重罰美金88.2萬（約台幣2586萬元）的罰鍰。

Nexon得知裁罰消息後表示不滿，認為遊戲中隨機出現的每塊拼圖，各自出現的機率亦都不盡相同，抗議公平交易委員會不應將此解讀為每塊拼圖出現的機率相同，因此會對此進行申覆；公平交易委員會另就希傑集團（CJ）旗下的Netmarble Games公司與NextFloor公司所開發的遊戲，同樣作出詐欺認定，分別予以罰款。