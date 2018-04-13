日官員爆性騷女記者 財長：若屬實就開除

2018-04-13 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務省繼爆發森友學園案後，現又傳出財務省事務次官福田淳一涉嫌性騷多名女記者。副首相兼財務大臣麻生太郎今（13）日表示，「若屬實就開除。」

據昨天上市的「週刊新潮」報料，福田淳一在酒吧內向女記者表示想摸她的乳房，並且說出「可抱抱妳嗎」、「一起偷情吧」等性騷擾話語，報導中還刊登多名女記者的證詞，對福田的惡行指證歷歷。

對於部屬遭爆性騷擾行為，麻生太郎日前在國會透露，福田已親自向他報告並表現出足夠的悔意，表示「今後會注意避免被誤會」，因此僅對福田做出口頭警告，未予以處分；後於今日再次被媒體提問時，麻生太郎向媒體表示「如果這個故事是真的，他（福田）就不在了」；麻生太郎認為這則報導並沒有確切的說明發生的時間點以及有哪些人涉入事件。麻生太郎如此輕縱的處理方式，立刻引來在野黨痛批「荒謬至極」，認為應將福田「立刻免職。」

麻生太郎的態度隨即大轉彎，並在今日的內閣會議後向媒體表示，「週刊新潮」的報導並未寫出時間及相關人士姓名，但若報導屬實就予以開除，並斥責福田淳一「缺乏警惕心」。

與自民黨聯合執政的公明黨認為，麻生太郎雖已向福田提出口頭警告，但該黨幹事長井上義久表示，福田應跳出來說清楚講明白，以去除人民的質疑。

安倍的民調支持率已降至自去年10月連任以來最低點，現在恐再遭受福田淳一性騷醜聞的打擊。