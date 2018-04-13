封殺App引眾怒！中國廣電總局遭大批網友包圍抗議

不滿「內涵段子」遭封殺，網友號召包圍中國廣電總局。（圖片擷取自網路）

2018-04-13 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京字節跳動科技有限公司子旗下公司「今日頭條」的App軟體「內涵段子」，在中國國內深受不少年輕族群喜愛，但近日卻遭當局以「低俗」為由下令關閉，引發愛用者不滿，號召包圍北京廣電總局鳴按喇叭抗議。

綜合外媒報導，中國廣電總局以「低俗色情」為由下令永久關閉「內涵段子」，CEO張一鳴更出面謝罪，稱「我們的產品走錯了路，出現了與社會主義核心價值不相稱的內容，我個人會對公司收到的懲罰負責。」

但「內涵段子」在中國有許多愛用者，甚至已成為不少人的生活重心之一，突然其來的關閉引來大批不滿聲浪，網友遂號召包圍廣電總局，鳴按喇叭抗議。

有外媒認為，中國當局此次的行為「惹錯人」，因為這群抗議者多半是不關心政治的年輕人，他們在充滿網路資訊和電玩的世代中成長，能夠開車抗議代表他們至少衣食無缺，或許他們不關心現實生活發生的事，但把軟體封鎖，某種程度上等於要了他們的命。