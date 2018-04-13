川普推文談TPP 條件更好才回歸

川普發推表示，美國要回TPP，必須要有比退出前更好的條件。（美聯社資料照）

2018-04-13 14:31

〔編譯胡志愷／綜合報導〕美國總統川普稍早發出消息，表示正在和首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）討論，研擬重回《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的可能性。而在不到一天的時間，川普便在推特（Twitter）上發表看法，表示美國要重新加入TPP，前提是要有比之前更好的條件。

川普的推特原文寫道：「要加入TPP就要有比歐巴馬總統任期內更好的條件，我們已經和其中6個TPP會員國有雙邊協商，我們也一直努力在和最大會員國日本協商，他們過去幾年不斷打擊我們的貿易！」

稍早各國才對美國欲回歸TPP一事提出看法，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示：「如果美國真的希望重新加入，這將會出發一個全新的過程。」日本財政大臣麻生太郎則表示歡迎，但他也提到川普是個善變的人，對於美國是否真的重新加入還要觀望。

TPP目前共有11個會員國，據《路透》報導，協定宗旨在於降低亞太地區的關稅壁壘，以及對抗中國日益漸強的經濟實力和外交影響力。美國曾於2008年加入TPP，並在2017年初川普任期時退出，而在美國退出後剩餘國家重新簽署了條款，更名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），條款廢除了美方要求的智慧財產權、投資、政府採購等規定。

TPP中會員國加拿大、墨西哥同時也和美國在協商北美自由貿易協定（NAFTA），而加拿大方目前表示尚未和美國有TPP協議上的接觸。