雄性生殖器愈大愈好？ 美研究：可能加速物種滅絕

2018-04-13 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕動物可以靠著孔雀開屏、大鹿角和獅子鬃毛，等華麗的特徵來吸引異性。但最新的研究顯示，如果物種的雄性特徵過大，可能會導致物種的滅絕。

《法新社》報導，美國科學家11日在科學雜誌《自然》（Nature）發表線上論文，分析成千上萬的古代甲殼類動物化石，這些甲殼類動物稱為「介形蟲」（ostracods），它們在這個星球上已經存活近5億年。

雄性介形蟲擁有巨型的性器官，所以外殼比起雌性更加長，它們的外殼下面是一個用於排出巨型精子大型「肌肉泵」，約佔體長的20%至30%，但在某些情況下，性器官有時會比身體更長。

美國科學家研究了93種滅絕的介形類動物，它們生活在約8500萬至6500萬年前的白堊紀晚期。科學家發現，當同種的介形蟲物種中，雄性的體形較雌性大，就意味著有更大的性器官，來產生更多的精子來幫助繁殖，但這種物種也更加速滅絕。而且雌雄外殼大小差異最大的介形蟲物種，滅絕風險是一般介形蟲物種的10倍。

「從短期來看，雄性擁有優勢，但從長遠來看，並非如此。」華盛頓史密森國家自然歷史博物館的古生物學家亨特（Gene Hunt）說，這些介形蟲可能投入過多的精力用來繁殖，但卻沒有適應氣候或自然環境的變化，最後導致物種滅絕。

這篇論文的第一作者馬汀斯（Fernandes Martins）表示，這項研究結果目前只適用於介形蟲，對其他動物的影響仍不清楚。