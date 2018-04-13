慾火難耐！英國情侶列車上演活春宮 一旁民眾都看爽了

2018-04-13 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國有一對情侶慾火焚身，竟直接在火車裡上演活春宮！一旁民眾見狀還一邊錄影一邊興奮鼓掌；影片後來在網路上瘋傳，但該火車站工作人員無法確定事發的確切時間。

根據英國《太陽報》報導，事發於英國薩里郡（Surrey）的卡特罕車站（Caterham Station），當時列車正停靠在月台上，這對情侶便在車廂裡親熱起來；一旁民眾將這誇張的一幕錄下，還在一旁拍手起鬨，而情侶也似乎越做越起勁。

影片事後在網路上瘋傳，車站工作人員指出目前無法確定事發於何時，但初步研判2人應是通勤族。