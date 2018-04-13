全裸家政婦超夯 顧客打槍正妹反要「地方媽媽」

全裸清潔婦並不提供性服務，然而顧客若情不自禁起了生理反應並不會被視為性騷擾。（擷取自Naturist Cleaners官方網站）

2018-04-13 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國唯一一間「全裸家政婦」清潔人員派遣公司，去年成立後生意蒸蒸日上，如今還推出男性清潔人員服務，負責人近日受訪時大談生意經，透露公司派出的苗條年輕正妹竟常被打槍，最受顧客歡迎的反而是體態較為豐腴的「地方媽媽」。

綜合英媒報導，全裸清潔人員派遣公司「天體清潔工」（Naturist Cleaners）從2017年成立至今，業務持續擴張，目前服務的範圍已拓展至整個英國，公司旗下的裸體清潔工人數更已突破300人，其中少數為男性清潔員。

創辦人蘿拉（Laura Smith）表示，向該公司購買這項服務的使用者族群差異很大，有的是單身男子，有的卻是已婚夫妻。

蘿拉表示，創立公司之初，曾派遣不少年輕苗條的清潔婦至顧客家中服務，但顧客的回饋均不甚滿意，隨著案例越來越多，公司發現顧客們比較偏好年紀較大、身材更加豐滿的女性清潔工，她推測可能因為後者的形象較接近一般人對「清潔婦」的想像。

裸體清潔服務並不便宜，顧客每小時要付給清潔工45英鎊（約新台幣1900元）的清潔費，外加30英鎊（約新台幣1250元）的預約費，而服務內容更嚴格禁止色情，顧客甚至不得與清潔人員有任何身體接觸。

然而，顧客若情不自禁起了生理反應是可被接受的，「我們的清潔人員非常專業」蘿拉自豪地說，「她們理解你對裸體女性身體的反應」。