向美國提要求！ 北韓棄核5項條件完整曝光

北韓領導人金正恩和美國總統川普，預計在今年5月底或6月初展開「川金會」，北韓方面指出若要放棄核武，美國必須答應5項條件。（法新社）

2018-04-13 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩和美國總統川普，預計在今年5月底或6月初展開「川金會」，兩國近來為了首腦會談進行溝通時，北韓方面透露假如要他們完全放棄核武的話，美國必須答應5項條件。

據南韓《民族日報》報導，熟知美國與北韓「川金會」籌備狀況的多位消息人士指出，這些條件分別是：1，從南韓撤走核戰略相關設備、2，在美國南韓聯合軍演時停止出動戰略武器、3，保證不使用常規武器和核武器侵犯北韓、4，將南北韓停戰協定轉變為和平協定、5，美國與北韓建交。

另外，北韓並未要求駐紮南韓的美軍撤離，而且還同意若該國政權能夠安穩，往後也不會提出撤離美軍的主張。在這之前，青瓦台國家安保室長鄭義溶3月初率團前往北韓，與金正恩會面後在新聞稿中表示北韓的確有去核的打算，前提是消除對北韓的軍事威脅、北韓政權獲得保障。

報導中指出，美國方面認為若北韓的確願意棄核，則對建交與和平協調抱持著正面態度，但會最大限度地要求儘快去核，避免北韓取得喘息的時間。消息人士透露，川普政府給出的時間限制可能在1年左右，但在會談過程中可能延展到2年。

多位消息人士還說，「川金會」基本上只會通過去核化的補償原則和棄核時限，具體內容將在後續會談中協商。南韓政府高層人員也透露，「川金會」是在大框架下達成協議，詳細作法有待往後的協調。至於首腦會議場所的問題，目前仍在平壤或華盛頓之間爭論不休，比較不可能是在南韓境內展開。