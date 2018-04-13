詭異醫師亂換精當11個試管兒生父 專家：恐無法可罰

生殖醫學醫師巴溫（Norman Barwin）被指控用自己的、來路不明的精子為患者授精，有專家表示，他的行徑恐怕「不符合刑法中犯罪的定義」。（圖擷自CBC News）

2018-04-13 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大生殖醫學醫師巴溫（Norman Barwin）遭11名病患指控亂換精子，甚至還用自己的精子、替病患進行體外受精，成為這11名試管嬰兒的「生父」。這些病患因此對巴溫提出集體訴訟，有專家卻指出，有可能沒辦法依任何一條刑法起訴他。

《加拿大廣播公司新聞網》（CBC News）報導，渥太華大學（University of Ottawa）法學院副院長麥森（Carissima Mathen）在接受專訪時指出，現行沒有任何法律能夠處理這樣的指控，她表示，「這件事可能會陷入灰色地帶，巴溫的行徑，很接近刑法中『犯罪』的定義，但還是不足以構成犯罪。」

麥森近一步解釋，巴溫的行徑可被認定是「對身體的侵犯」，卻與現行法律對侵犯、性侵的標準不符合，因現行法律中規範的侵犯、性侵標準「都是以實際身體接觸為前提」，這也成為此事件的灰色地帶，麥森認為，「巴溫的行徑讓人反感，卻有可能不符合刑法中犯罪的定義」。