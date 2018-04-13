通風管驚見「木乃伊猴」 百貨翻修工人全嚇傻

美國一家百貨公司進行翻修工程時，於通風管道發現一隻被「木乃伊化」的蜘蛛猴。（圖擷自臉書《Old Minneapolis》）

2018-04-13 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州的Dayton's購物百貨近期進行翻新計畫，但工作人員執行工程時，於7樓通風管驚見一隻「木乃伊猴」，讓工人全嚇傻。

綜合外媒報導，明尼亞波利斯市（Minneapolis）的Dayton's百貨建立於1902年，至今超過百年歷史，於2001年停運，近期才開始重新翻修。日前工作人員在施工時，於7樓天花板通風管道發現一隻「木乃伊化」的蜘蛛猴。百貨公司翻新專案的發言人羅傑斯（Cailin Rogers）對此回應，沒有人知道這隻猴子哪裡來，也不知道什麼時後死亡。事後他們和當地博物館合作，持續追蹤猴子來歷。

消息曝光後，引發網友熱議，有人猜測牠可能來自當年百貨公司8樓的寵物店。而羅賓斯代爾市（Robbinsdale）市長瑞根默菲（Regan Murphy）也出面表示，這隻猴子可能和自己已故父親有關，因於1960年代，父親曾與友人從寵物店偷了一隻猴子，隨後來將牠帶回百貨公司，推測近期發現的「木乃伊猴」就是那隻被偷的猴子。