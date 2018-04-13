肚裡寶寶MRI長這樣 媽媽嚇壞以為懷ET

蘿拉看到MRI顯影後，一度以為自己懷上了外星人！（圖擷自《太陽報》）

2018-04-13 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特一名媽媽蘿拉（Laura Thomas），去年懷孕時做了MRI（核磁共振成像，Magnetic Resonance Imaging），未料顯示出來的影像，讓她以為她懷上了外星人！

根據英國《太陽報》報導，蘿拉於去年2月進行產檢，醫生判斷胎兒頭部有過多積水，因此安排她做MRI；醫護人員向蘿拉表示MRI的顯影，和一般2D顯影會不太一樣，果不其然當蘿拉看見影像後，讓她吃驚許久，影像中的寶寶眼睛又大又凸，腦部構造也很明顯，「就像電影《星戰毀滅者》（Mars Attacks）裡的外星人一樣！」

蘿拉當下非常緊張，「其實我感到相當煎熬，不知道寶寶會有什麼狀況」，所幸醫生告訴她胎兒狀況很正常，也向蘿拉表示這樣的影像證明寶寶「的確是個人類」。這名寶寶也在去年4月健康地出生，蘿拉與老公將他取名為盧卡斯（Lucas）。

蘿拉表示影像中的胎兒，像極了電影《星戰毀滅者》裡的外星人。（圖擷自《太陽報》）