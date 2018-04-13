發現世界上最孤獨動物 「斑鱉」全球數量增加到4隻

越南的宣漢湖所拍到的巨鱉確認是極為的斑鱉，使其全球數量增加到4隻。（圖擷自國際龜類存續聯盟官網）

2018-04-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕自從2012年的平塔島象龜（Pinta Island Giant Tortoise）「孤獨喬治」（Lonesome George）過世後，斑鱉便成為了世界最瀕臨滅絕的動物，全球僅剩下3隻，不過最近傳來了好消息，在越南境內確認存在第4隻斑鱉。

綜合外媒報導，斑鱉是世界上最大的淡水鱉，是目前世界上最孤獨、最稀有的動物，已在地球上生存了2億7千萬多年，其背甲可長1.5公尺，體重可達115公斤，壽命可達400歲，但因棲地被破壞與人類濫捕的原因，原先在世界上可確認的存活個體僅剩3隻，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「物種」。

這3隻班鱉個體，有2隻在中國蘇州動物園，還有唯一1隻野生斑鱉棲息在越南的東莫湖（Dong Mo Lake）中；在2012年，越南的宣漢湖（Xuan Khanh Lake）一直傳聞有巨大鱉類出沒，甚至在2017年5月拍下牠在水中探頭呼吸的照片，引發龜鱉保育組織的注意。

研究人員採集了宣漢湖的湖水樣本，與華盛頓州立大學合作，檢測樣本中的「環境DNA」，發現呈陽性反應，這表示湖中巨鱉就是斑鱉，令研究人員為之振奮；非營利組織「國際龜類存續聯盟」（Turtle Survival Alliance，TSA）也在官網上宣布這好消息，透過環境DNA的檢定，確認發現全球第4隻斑鱉。

國際龜類存續聯盟指出：「這一新個體的發現，增加了斑鱉延續種群的機會。」

「環境DNA」（environmental DNA）是利用生物體毛髮、皮屑或排泄物等遺留在環境中的細胞樣本，利用特殊的分離萃取技術取得DNA，科學家可以不需直接取得檢體，而是採集土壤、水甚至是空氣，就能追蹤物種，這次透過檢測宣漢湖湖水中有哪些DNA，就能確定是否有斑鱉棲息於此。