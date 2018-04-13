離奇！警察2度找不到…少年被自車座椅「活活夾死」

普拉許被困在休旅車內，活生生被座椅和後車廂之間的間隙夾死。（圖擷自abc News）

2018-04-13 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州發生一起離奇的意外！一名16歲的少年週二（10日）連續打了2通求救電話，表示自己被困在休旅車的後座不得動彈，卻沒在黃金時刻等到救援，當少年被尋獲時，他已活活被夾死在座椅和後車廂之間。

綜合外媒報導，普拉許（Kyle Plush）週二（10日）下午欲從休旅車內拿網球用品，為了要拿放在後車廂內的網球用品，普拉許便爬到休旅車第3排的座位上，接著呈跪姿、轉身向後車廂「撈」東西。未料座椅突然往後倒，普拉許就這樣「倒頭栽」卡在座椅和後車廂之間。

當日下午3點左右，普拉許利用Siri功能，向911播了一通求助電話，表示自己被卡在一輛金色本田Odyssey休旅車後座，車子就停在學校停車場內，當地警方獲報後，馬上出動救援，卻未在學校停車場發現普拉許的蹤跡；沒過多久，普拉許打了第二通電話，虛弱地說道，「我怕自己剩下沒多少時間了，如果我死了，請幫跟我媽說我愛她」，警方再度前往停車場，卻還是沒看到有人受困。

當晚9時許，普拉許的父親透過手機定位找到兒子，卻發現他已被夾死在車內第3排座椅和後車廂之間，警方調查後指出，911接線生當時未聽清楚普拉許傳遞的訊息，使警方因此漏掉該校園另一個附加停車場，事發當時，普拉許就被困在停在附加停車場的休旅車內。該名911接線生已被停職，警方也表示「這起事件絕對有人為錯誤，我們必須搞清楚到底哪裡出了錯」

對此，本田汽車回應，該年車款並未傳出有座位瑕疵的問題，另外本田汽車在2011-2017年生產的Odyssey休旅車，因該車款第二排座椅會出現「前傾」之狀況，而在去年全數召回，本田也澄清，去年召回的車款與本次意外並無關聯。