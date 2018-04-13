曼布克國際獎 吳明益遺憾未入決審

2018-04-13 03:04

〔中央社〕2018曼布克國際獎今天晚間於倫敦宣布最終6本決審名單，台灣作家吳明益的「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle遺憾未入決審。

曼布克國際獎（Man Booker International Prize）每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品，為強調翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。46歲的吳明益是第一個入圍曼布克國際獎初審的台灣作家，「單車失竊記」由石岱崙（Darryl Sterk）翻譯。

初審13本入圍作品分別來自法國作家比奈（Laurent Bient）和維吉妮德龐特（Virginie Despentes），西班牙作家塞爾加斯（Javier Cercas）、穆尼奧斯（Antonio Munoz Molina）和伊巴拉（Gabriela Ybarra）、德國作家埃彭貝克（Jenny Erpenbeck）、韓國作家韓江、阿根廷作家哈維齊（Ariana Harwicz）、匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）、奧地利作家蘭斯邁爾（Christoph Ransmayr）、伊拉克作家阿荷馬德．沙達威（Ahmed Saadawi）、波蘭作家托卡蘇克（Olga Tokarczuk），以及台灣的吳明益。

決審名單晚間在倫敦索麥塞宮（Somerset House）宣布，法國作家維吉妮德龐特、西班牙作家穆尼奧斯、伊拉克作家阿荷馬德．沙達威、波蘭作家托卡蘇克、韓國作家韓江、匈牙利作家卡撒茲納霍凱入圍決審。

其中，南韓女作家韓江和匈牙利作家卡撒茲納霍凱都曾獲得曼布克國際獎。韓江2016年以「素食者」（The Vegetarian）得獎，今年再度以新作「純白之書」（The White Book，暫譯）入圍，合作譯者同樣是史密斯（Deborah Smith）。卡撒茲納霍凱則是2015年得主，今年以「世界繼續前進」（The World Goes On，暫譯）入圍決審。

吳明益在初審入圍時表示，托卡蘇克可以說是啟發他寫作的老師之一，雖然只是入圍第一階段的長名單，萬分榮幸名列其中。托卡蘇克以「飛翔」（Flights，暫譯）入圍決審。

吳明益入圍後曾發生國籍遭改事件。主辦單位網頁擅自將Taiwan改為Taiwan, China，經過吳明益及各界抗議後，主辦單位把國籍改回為「台灣」。

吳明益在事件落幕後表示，他認為這「並非是對我的個人意志做出回應，而是對文學的意志做出回應。這意味著國際曼布克獎肯定了文學的意志在於誠實與自由」。

主辦單位將於5月22日公布得獎作品。（編輯：林治平）