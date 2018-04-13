國會議員：川普要官員研究 重回TPP談判

2018-04-13 02:36

〔中央社〕美國參議員透露，美國總統川普已要求行政部門高層官員研究，重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）的談判。美國去年退出這項協定後，剩餘11個亞太國家3月初已簽署瘦身版TPP。

美聯社報導，川普今天在白宮會見中西部農業州的州長和國會議員，內布拉斯加州聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）在會後透露，川普已指派美國貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）兩人，研究美國重新參與談判TPP一事，以期讓美國農民能將產品銷到更多海外市場。

堪薩斯州聯邦參議員羅伯茲（Pat Roberts）也表示，川普希望「看看我們是否不能再考慮TPP」。

美國退出TPP後，以日本為首的剩餘11個亞太國家於3月初在智利聖地牙哥簽署瘦身版的TPP，名為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），將降低關稅。

除了日本外，另外10個國家是澳洲、汶萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。這些國家代表有5億人口的龐大市場，比歐洲聯盟單一市場還多，在全球經濟所占比重達13.5%。

TPP原本預定涵蓋全球經濟40%的生產總值（GDP）和近1/4貿易額，但在川普為追求他的「美國優先」施政議程而決定退出後，TPP便胎死腹中。