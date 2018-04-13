巴蕊！騎機車追巨熊取樂 熊熊轉身怒賞巴掌

俄羅斯近日傳出有人用雪地摩托車追趕巨熊，巨熊疑似忍無可忍，突然轉身揮掌還擊，雖然並未有人因此受傷，但騎車追熊的人也引發外界批評。（圖擷自YouTube）

2018-04-13 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日傳出有人騎雪地摩托車追趕巨熊，巨熊疑似忍無可忍，突然轉身揮掌還擊，雖然並未有人因此受傷，但騎車追熊的人也引發外界批評，也有人擔心這會讓熊日後主動襲擊人類。

近日網路流傳影片，畫面中可看到有2人在千島群島（Kuril Islands）上騎著雪地摩托車追趕某隻巨熊，兩台摩托車中有人騎在前方吸引熊跑，也有人從後方追逐，挑釁意味十分濃厚。後來不斷被滋擾的熊疑似忍無可忍，突然轉身揮掌，反擊從後方逼近的人，駕駛即時加速迴避，有驚無險地從現場逃離。

這段影片被PO出後也引發網友議論，紛紛怒批影片中追趕巨熊的人行為「令人髮指」，千島群島林業和狩獵部門副部長Danila Dudarev怒批，這些人只是為了追求美麗的畫面、為了娛樂就去追逐野獸，實在很無恥。外媒報導時則提到，4、5月是熊在冬眠後出巢的季節，這時正是牠們剛醒來在尋找食物的時候，算是頗為有壓力的季節，卻這樣去追趕牠們，非常的不道德。