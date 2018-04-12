澳洲瀕危「隱龜」天生龐克頭 還能用屁股呼吸

澳洲一隻「隱龜」頭上長了藻類，看似獨特的綠色搖滾龐克頭造型。（圖片取自@CNN推特）

2018-04-12 23:01

〔編譯羅綺／綜合報導〕澳洲一隻「隱龜」頭上長了藻類，看似獨特的綠色搖滾龐克頭造型。這種龜類下巴有兩個尖刺，並能以泄殖腔呼吸，近期被列入瀕危爬蟲類動物名單中。

隱龜，又稱為瑪麗河龜（Mary River turtle），是澳洲獨有的短頸龜，主要棲息在昆士蘭州瑪麗河中，因而得名。牠們的體型可長達50公分，是澳洲河龜中體型最大的品種之一。

該種龜類有不尋常的能力，牠能進行「泄殖腔呼吸」。泄殖腔為身體內負責排泄和生殖的腔體，隱龜能透過泄殖腔中的專門腺體在水下呼吸，這種生物功能又被稱為「屁股呼吸」，能使該種龜類在水下待上三天。

由於長時間待在水裡，使得藻類容易在其龜身上生長，因而造就綠色「龐克頭」的造型。

CNN報導，倫敦動物學協會（ZSL）的爬行動物生物學家古布斯（Rikki Gumbs）表示，1960年代至1970年代，隱龜曾作為寵物流行於澳大利亞，10年間曾有15,000隻被售往寵物店。最初它們也被稱作「便士龜」（Penny Turtle）。或者「寵物店龜」（Pet Shop Turtle）。

然而，1990年代隱龜第一次被識別時，在野外已經處於瀕危狀態。古布斯指出：「龜要經過很長的時間才能達到性成熟，需要25到30年。由於牠們的脆弱性被發現得很晚，因為寵物貿易，我們失去了整整一個世代的隱龜，現在牠們的數量變得非常少」。

（隱龜影片取自Youtube）